Romain ICOL, ingénieur généraliste des Mines avec deux spécialités : informatique et entrepreunariat.

Cette double spécialité me permet d’avoir une vision globale d’un produit informatique et de comprendre les enjeux des utilisateurs, du marché et de sa technologie.





Mes compétences :

Javascript

JIRA

AndEngine

GWT

JAVA

OFFICE 2007

Android

Office 365

Adobe illustrator

J2EE

HTML/XHTML

UML

Google Drive

Trello

Meteor

WordPress

UML/OMT

Oracle

MySQL

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Merise Methodology

HTML5

HTML

Cascading Style Sheets

AGL

Développement web

User experience

Bash

MongoDB

Git

Gestion de projet