Cyril LAINÉ

Je suis actuellement en 3ième année de thèse à l'Ecole des Mines de Douai (Nord). Je travaille au département TPC-IM (Technologie des polymères et Composites & Ingénierie Mécanique).

Mon sujet de thèse porte sur la modélisation du comportement mécanique de structures sandwichs 3D. Cela me permet de toucher à beaucoup de domaines d'expertise tels que la caractérisation mécanique via des essais normalisés, la modélisation par éléments finis, mais aussi la fabrication de sandwichs composite par différents procédés.



Mes compétences :

Chef de projet

composite

Mécanique

Modélisation

Recherche

Ingénierie

R&D

Communication

Gestion de projet

MATLAB