Romain ISCHOFFEN

Titulaire d'un titre professionnel de niveau III "Technicien Supérieur en Réseaux Informatiques et Télécommunications" obtenu à l'AFPA de Besançon avec en vue l'obtention d'une certification CCNA Cisco, je souhaitais vivement me réorienter vers un métier dans lequel mes compétences seraient efficacement utilisées.



Mon parcours professionnel m'ayant fait débuter dans l'industrie, je sais respecter les délais qu'on m'impose et suis capable de travailler en équipe avec un minimum de discipline.



Mon anglais est opérationnel (CECRL B2 validé avec Expectra), en revanche je n'ai pas employé l'allemand depuis bientôt 4 ans et de ce fait, ne puis l'utiliser de façon optimale en situation professionnelle.







Mes compétences :



- Exploiter, superviser et garantir la continuité de service des réseaux informatiques et télécommunications de l'entreprise.



= > Contrôler la conformité des locaux techniques, leur état, leurs accès et signaler les anomalies.

= > Surveiller les réseaux, traiter les incidents et gérer l'exploitation sur incident.

= > Exploiter les équipements de téléphonie.

= > Contrôler la conformité des installations et des équipements réseaux, après intervention.

= > Assister, conseiller les utilisateurs et assurer le support technique des clients.

= > Utiliser l'anglais dans mon activité professionnelle en informatique et télécommunications.







- Contribuer à l'administration des réseaux informatiques et télécommunications de l'entreprise.



= > Intégrer, tester et mettre à jour les infrastructures de transmission voix-données.

= > Intégrer, tester et mettre à jour les services réseaux dans leur environnement système.

= > Intégrer, paramétrer et exploiter les outils de métrologie, de sécurité et d'administration réseau.

= > Administrer les infrastructures et des services réseaux.

= > Administrer les services de messagerie unifiée.

= > Administrer les services de téléphonie.







- Participer aux études d'optimisation des réseaux informatiques et télécommunications de l'entreprise.



= > Assurer la veille technologique.

= > Accompagner les experts techniques dans la conduite des nouveaux projets.

= > Rechercher et évaluer des solutions techniques nouvelles incluant la sécurité.

= > Proposer des scénarios d'évolution de mise en œuvre et argumenter leur choix.













Souriant et disponible, je saurai me montrer à la hauteur de vos attentes.



Mes compétences :

OSPF

html5 & CSS3

Windows Server 2003/2008

Cisco IOS

EIGRP

Linux Debian

LAN VLAN WLAN

Anglais courant et technique

Réseaux

Informatique

Cisco

Linux

Windows