Romain JACOB

Après plusieurs années passées comme Consultant puis Manager pour des PME et multinationales du secteur du recrutement dans l’hexagone et aux Antilles, j’ai décidé de créer OUTREMER EXPERTS, cabinet de chasse de têtes spécialisé dans la recherche de profils cadres pour les entreprises situées dans les DOM-TOM.



Ma connaissance de la culture et du tissu économique local des différents territoires ultramarins, des contraintes liées à la distance et à l’insularité ainsi que mon expertise dans l’approche directe de candidats font de moi un partenaire privilégié pour les entreprises à la recherche des meilleurs profils pour le développement de leur activité.



Chefs d’entreprises, que vous soyez dirigeants de TPE ou de grands groupes basés en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Guyane, à la Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, je serai votre interlocuteur unique et vous garantirai une discrétion et une implication totale dans la mission que vous me confierez.



Candidats, que vous soyez originaires des DOM-TOM et que vous souhaitez revenir aux sources, ou que vous souhaitez changer de vie et tenter l’expérience d’une carrière en outremer, je vous propose un accompagnement personnalisé, que ce projet soit prévu pour vous seul ou en famille.



Pour plus d’informations vous pouvez me contacter par le biais de cette page LinkedIn ou à l’adresse suivante : r.jacob@outremer-experts.com, c’est avec plaisir que j'échangerais avec vous.