Romain JACON

Après avoir été sportif de haut niveau pendant plus de 10 ans, j'ai repris mes études pour utiliser mon dynamisme, ma détermination et mon sens du collectif pour d'autres challenges que celui de sportif.



Disposant déjà d'une certaine expérience en tant que sportif professionnel mais également au sein de grands groupes, je suis intéressé par :

La création et gestion d'entreprises, tout type de management (financier, humain, stratégique...) - La recherche d'innovations et de solutions innovantes - La conduite du changement - Le conseil en stratégie - La finance - Le conseil en investissements - La fusion acquisition.



Mes compétences :

Marchés financiers

Conduite du changement

Gestion du changement

Accompagnement au changement

Gestion budgétaire

Gestion du risque

Conseil aux entreprises

Management

Conseil RH

Conseil en management

Trésorerie

Gestion de trésorerie

Finance

Finance d'entreprise

Banque en ligne

Banque de détail

Banque

Assurance Santé

Assurance Vie

Stratégie

Assurance