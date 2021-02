Romain JAILLARDON

Directeur de société, 13 ans dexpérience dans lindustrie & le transport de voyageurs:



- Management et animation déquipes pluridisciplinaires opérationnelles, techniques et support

- Redressement dentreprise et pilotage de la performance opérationnelle (exploitation, maintenance, RH, qualité)

- Animation de négociations sociales complexes et conduite du changement

- Réponse aux appels doffres et élaboration de propositions commerciales

- Analyse contractuelle (droit public et privé) et évaluation stratégique et économique de projets et dentreprises

- Expérience à linternational (Espagne, Argentine)



Mes compétences :

Industrie

Gestion de projet

Chiffrage de prix de revient

Droit des contrats

Analyse financière

Fusions acquisitions

Transport de personnes

Valorisation d'entreprise

KPI

Modélisation financière

Partenariat public privé

Business Models