Romain JEANDRAU

COMPETENCES ET OUTILS



- Pilotage de projet ANRU dans quartier prioritaire

- Analyse et prospective territoriale (Etudes pré-opérationnelles) : Urbanisme commercial, référentiels fonciers, bilans d’aménagement, conseils d’outils de planification pour les communes, éléments de projets de territoire

- Conception urbaine : Programmation et composition urbaines

- Coordination et animation : Animation de réunions (avec élus et techniciens), coordination d’équipes-projets, négociation, appels d’offres

- Informatique : SIG (Arcview, Mapinfo), Sketchup, Packs Office et Adobe



Mes compétences :

Urbanisme

Gestion de projet

Environnement