Romain JEANNOT

Fort de mon diplôme en électrotechnique, j'ai pu intégrer la société Rexel en 2008 en tant que vendeur conseil. Mon travail et ma rigueur m'ont permis d'évoluer rapidement en tant que technico-commercial sédentaire 3 ans plus tard.



Ma connaissance du marché local et des clients ainsi que ma volonté à vouloir développer le point de vente ou je suis basé sont pour moi des atouts indéniables. J'ai également de bonnes connaissances en logistique et gestion des achats.



Je souhaite ici développer mon réseau professionnel et je suis également à l'écoute de toutes opportunités sur le secteur de Vesoul (70)



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Rigueur

Organisation du travail