Romain JEANTET

Enthousiaste et dynamique, je suis à la recherche d'une entrerpise me permettant de m'épanouir sur le plan professionel.



Issu de la session 2011 du BTS T-C option bois et habitat, je suis maintenant jeune diplômé.



Mon parcours scolaire m'a permit de connaître le domaine du bois. Titulaire d'un BEP Bois et matériaux associés et d'un Bac STI option bois, j'ai appris à travailler le bois. Ma poursuite en BTS est due au fait que j'aime le secteur bois et que la vente m'attire. Ce BTS TC option bois est habitat correspondait parfaitement à mes ambitions.



A ce jour, avec de bonnes connaissances du secteur bois et mes connaissances dans le domaine de la vente, je suis prêt à m'investir pleinement dans une entreprise au poste de commercial et j'ai hâte d'en découdre avec la vie active.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

dynamique

Ecoute

Souriant

Souriant & motivé