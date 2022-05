Romain JOSSET

Bonjour,



Disposant de la double compétence ingénierie/mise en œuvre dans le domaine de l'architecture et construction navale haute performance, je me lance dans l'aventure du free-lance afin de mettre a profit mes compétences au service d'entreprises ne pouvant se permettre d'embaucher pour une mission de courte durée.



Mon domaine d'activité s'étend de la gestion de projet en BE, jusqu'à la réalisation en atelier de pièces composite en pré-imprégné.



N'hésitez pas a me contacter pour toutes demandes d'intervention.



Cordialement.

Josset Romain.



Mes compétences :

AutoCAD

Ingénierie

CAO

Construction navale

Gestion de projet

Architecture navale