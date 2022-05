Romain JOUANNAUD

Mener de front des projets créatifs multi-canaux, voilà ce qui me stimule au quotidien.



Capable de concevoir une identité visuelle forte et cohérente, imaginer les documents qui la révèleront et qui seront les plus adaptés au message qui l'accompagne, piloter la production de A à Z jusqu'à réception des imprimés...



Puis designer l'interface digitale dans laquelle le futur utilisateur tracera son parcours, mélanger les technologies et les codes, analyser les datas au service d'un objectif.



Et aussi produire et réaliser le film qui mettra tout cela en valeur, sur terre et dans les airs!



Mes compétences :

Publicité

Communication

Adobe Illustrator

Graphisme

Marketing

Adobe Photoshop