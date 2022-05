Romain JULIEN

Compétences Clés :



- Analyser une organisation et Etablir une stratégie

- Concevoir et Mener des projets transversaux

- Mobiliser et Motiver une équipe de collaborateurs

- Communiquer sur la gestion de projets

- Analyser et Synthétiser les informations critiques

- Gérer des conflits et des personnalités difficiles



Mes compétences :

Manager

Formation professionnelle

Ressources Humaines

Conseil

Management

Formation

Communication

Veille

Leadership

Strategie

Gestion de projets

Gestion des compétences

Gestion des ressources humaines

Juridique Droit du travail

Stratégie rh

Études quantitatives