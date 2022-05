Romain JULIEN

Après une formation technique aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel, j'ai pu renforcer mes compétences dans le domaine du montage et du cadrage, mais également dans l'écriture en collaborant sur trois projets de courts métrages. Cet aspect constitue mon objectif professionnel dans lequel j'aimerais m'épanouir.

J'ai effectué mes études à l'Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) à Paris avec la spécialisation Réalisation Télévision. Mon mémoire traite de la relation étroite entre le cinéma et les jeux vidéos à travers une étude économique, technique et artistique.





Mes compétences :

Microsoft Word

Suite Adobe CS3/CS5

Final cut pro

AVID

Manipulation d'appareils de prise de vue

Ecriture de scénarios

Monteur

Cadreur