Quentin DUDON

Entrepreneur en réalisation multimédia basé à Paris, je propose une expertise vidéo adaptée et personnalisée dans des domaines aussi divers que l’institutionnel, l'événementiel ou le spectacle vivant.



Je réalise des captations d’événement, de conférence, de concert live, des reportages, des interviews, des film institutionnels, événementiels et des projets plus personnels pour le cinéma.



J’interviens également en qualité de technicien audiovisuel sur des projets vidéos comme opérateur de prise de vue et monteur.



Mes compétences :

Prises de vues vidéo

Montage vidéo

Réalisation audiovisuelle

Microsoft Word

Microsoft Office

Final Cut Pro

Avid Media Composer

Adobe