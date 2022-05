Romain Jung-Dupoux, Graphiste / Chargé de communication / Directeur artistique



À prendre au premier degré :



Je suis passionné, créatif, organisé, ponctuel, très sociable et redoutable en négociation. Je suis un excellent communicant polyvalent qui combine stratégie et création dans la communication, et ce, tant sur le web qu'à travers des supports imprimés. Mes défauts, un peu possessif, et sujet à "l'éternelle insatisfaction" dans mon travail.



Ma Profession

Graphiste / Chargé de communication / Directeur Artistique



Mes Compétences

Gestion de projets de communication, de l'aspect stratégique jusqu'à la création. Marketing stratégique, opérationnel. Graphisme, Édition, Publicité, maîtrise de la chaîne graphique et connaissances des techniques de communications digitale (Création et maintenance Site Web, Comunity Management…). Relations publiques. Très bon gestionnaire d'équipe au relationnel excellant.

À prendre au second degré :



Je suis simple et complexe.

J'entretiens un état de guerre permanent entre mon corps et mon esprit. J'éprouve le besoin de posséder les choses et de controler aussi bien les évènements que les personnes.

Je suis follement possessif, l'incident qui met le feu aux poudres et si minimes parfois qu'il paraît sans commune mesure avec l'étendue de ma colère.

J'aime les plaisirs simple de la vie, je ne suis jamais plus heureux que lorsque je peux mettre en valeur tous mes sens.

Je suis la "moitié" parfaite, d'un abord peu sociable, presque sauvage, j'aime être respecté des autres.

Je suis doté d'une sensualité redoutable, je semble détenir dans mon code génétique toute la mémoire de l'éternel masculin.

Je crois aux leçcons de la vie, j'aime la nature et la lutte que nous menons pour la préserver. Je comprends l'importance de l'héritage laissé au enfants de l'avenir.

Je mérite ce qu'il y à de mieux, selon moi, cela ne fait pas l'ombre d'un doute.



