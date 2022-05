Romain JUSSERAND

Etudiant en web design et développement web à la Web International School (WIS) depuis 2015, et avec mon expérience dans le domaine de la 3D (modeling/animation), je suis particulièrement intéressé par l'univers des starts-up et de la communication.

Je suis actuellement à la recherche d'un stage en Intégration Web / Développement Web.



Mes compétences :

JavaScript

PHP 5

Intégration web

3D Studio Max

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Animation 3D