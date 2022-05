Romain KEIRSEBILCK

Je développe depuis 2008 mon expertise sur SharePoint 2007, 2010 et maintenant 2013 au sein de Solutions Pour SharePoint. Chaque jour, les différents projets auxquels je participe me permettent d’adresser des problématiques de développement et d’infrastructure SharePoint ou encore de technologies Microsoft périphériques (SQL Server, ADFS, Windows Azure, WIF, WCF)



Mes compétences :

Javascript

Développement

Informatique

SharePoint

Télécommunications

Linux

Administrateur Réseaux

Gestion de projet

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server

Microsoft Exchange Server

Citrix Winframe

Windows Communiciation Foundation

Web Services

REST

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Exchange 2010

Microsoft Exchange 2007

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

Microsoft .NET Technology

Lotus Notes/Domino

Java

IOS

Domain Name Server Protocol

Apache WEB Server

Active Directory 2003

Active Directory