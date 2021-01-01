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Romain KPOCHAN

BANGUI

En résumé

Mes compétences :
Conducteur de travaux

Entreprises

  • ALIZE CONSTRUCTIONS - Conducteur de Travaux Principal

    2012 - maintenant TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU DE DRAINAGE PLUVIAL DE LA VILLE DE BANGUI - LOT1

  • CGE (Compagnie Générale des Entreprises) - Conducteur de Travaux

    2011 - 2012 TRAVAUX DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DES QUARTIERS TOKOIN FOREVER (AVENUE DES KONDONA) ET AUBA A LOME.

  • CGE (Compagnie Générale des Entreprises) - Assistant Directeur de Travaux

    2011 - 2011 TRAVAUX DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DES QUARTIERS TOKOIN FOREVER (AVENUE DES KONDONA) ET AUBA A LOME.

  • SHERLEY SERVICE BTP - Chef chantier ouvrages

    2011 - 2011 TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT PÉRIODIQUE SUR ROUTES EN TERRES. AXE TIELE-MATERI-GOUANDE-FRONTIÈRE DU TOGO 46 KM (SOUS TRAITANCE AVEC OFMAS INTERNATIONAL SA).

  • SETIC Group - Assistant Ingénieur études

    2010 - 2010 ETUDES TECHNIQUES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE DES PROJETS DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION REGIONALE DU BURKINA FASO ET DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL A BOBO DIOULASSO.

Formations

  • Ecole Nationale D’Ingénieurs ENI-ABT (Bamako)

    Bamako 2008 - 2010 Diplôme d’ingénieur en génie civil

    bâtiments et travaux publics

  • Institut Universitaire De Technologie(IUT) De Lokossa (Lokossa)

    Lokossa 2004 - 2008 Diplôme de Licence professionnelle en génie civil

    Bâtiments et travaux publics

Réseau

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