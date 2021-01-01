Romain KPOCHAN

ALIZE CONSTRUCTIONS
- Conducteur de Travaux Principal
2012 - maintenantTRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU DE DRAINAGE PLUVIAL DE LA VILLE DE BANGUI - LOT1
CGE (Compagnie Générale des Entreprises)
- Conducteur de Travaux
2011 - 2012TRAVAUX DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DES QUARTIERS TOKOIN FOREVER (AVENUE DES KONDONA) ET AUBA A LOME.
CGE (Compagnie Générale des Entreprises)
- Assistant Directeur de Travaux
2011 - 2011TRAVAUX DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DES QUARTIERS TOKOIN FOREVER (AVENUE DES KONDONA) ET AUBA A LOME.
SHERLEY SERVICE BTP
- Chef chantier ouvrages
2011 - 2011TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT PÉRIODIQUE SUR ROUTES EN TERRES. AXE TIELE-MATERI-GOUANDE-FRONTIÈRE DU TOGO 46 KM (SOUS TRAITANCE AVEC OFMAS INTERNATIONAL SA).
SETIC Group
- Assistant Ingénieur études
2010 - 2010ETUDES TECHNIQUES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE DES PROJETS DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION REGIONALE DU BURKINA FASO ET DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL A BOBO DIOULASSO.
Formations
Ecole Nationale D’Ingénieurs ENI-ABT (Bamako)
Bamako2008 - 2010Diplôme d’ingénieur en génie civil
bâtiments et travaux publics
Institut Universitaire De Technologie(IUT) De Lokossa (Lokossa)
Lokossa2004 - 2008Diplôme de Licence professionnelle en génie civil