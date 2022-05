Romain KUSTER

Bonjour , je m'apelle romain , j'ai 28 ans . Je possède le permis B ( depuis 2007 ) et A ( depuis 2014 ) , domicilié à Trans-en-Provence . Je suis quelqu'un de très dynamique , sérieux , ponctuelle , autonome , polyvalent .



J'ai travaillé dans une mairie en tant qu'agent polyvalent ( Espace Vert , Voirie et bâtiment ) , j'ai aussi travailler en famille dans le domaine de rénovation ( bâtiment ) depuis l'âge de mes 13 ans , j'ai aussi été chauffeur/livreur/vendeur pendant 3ans et demie , manutentionnaire , préparateur de commande , mécanicien en loisir , vente ... je ne suis jamais rester inactif , j'ai la soif d'apprendre et d'évoluer . Je désirerais changer de voie et je suis ouvert a toutes proprositions ( Agent immobilier , ouvrier espace Vert , chauffeur/livreur .... )



Niveau diplôme pour être très honnête je n'est pas grand chose en main mais je suis plus autodidacte et je m'adapte très facilement et rapidement ..



Au plaisir de vous lire .



Cordialement , Romain



Mes compétences :

Chauffeur

CHAUFFEUR LIVREUR

Commercial

Electricité

Vente

Voirie

Mécanique