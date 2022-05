Romain KUZMA

Aujourd'hui en qualité de Responsable Technique d'Exploitation au sein de la société Manuloc, mes objectifs au quotidien sont :



- Satisfaire mes clients en assurant une qualité de service irréprochable

- Manager mes équipes et les faire grandir dans leur métier

- Optimiser les ressources humaines et financières afin d'assurer la rentabilité de mon centre de profits



Je suis aujourd'hui à l'écoute du marché et étudierai toute proposition qui me permettrait de redonner un élan à ma carrière.



Mes compétences :

Management

Commerce

Relation Client

Logistique

Gestion de projet