Romain LA VIOLA

Bonjour,

Je suis actuellement technicien en BET spécialisé dans L'enveloppe du bâtiment (clos et couvert) ainsi que plusieurs missions de second oeuvre me sont confiées (Nord Pas de Calais, Picardie et Ile de France).

Mes missions sont généralement : Etudes techniques, chiffrage prévisionnel (BPU ou DPGF),Prescriptions techniques, Déclaration préalable des travaux auprès des services compétents, rédaction de CCTP afin d'établir le DCE, Suivis technique et financier des travaux et réception des ouvrages (Mission de Maitrise d'Œuvre complète / DIA APS APD DCE ACT DET VISA AOR).



Mes compétences :

AutoCAD

Ingénierie

Gestion de projet

Dessin

Bâtiment

Technicien

Maîtrise d'oeuvre

Diagnostic enveloppe du bâtiment