Romain LABELLA

Domaines de compétences



Cyber Sécurité: Juniper, ASA, CheckPoint, Fortigate, SquidGuard, Ettercap, Wireshark, Snort, Nmap.

Systèmes d’exploitation: Solaris (8 à 10), Débian, red-hat, Kali.

Protocoles: TCP/IP, FIX, MMTP.

Services réseaux: ssh, Radius, Tacacs, Ldap, nfs, dns/dhcp, smtp , http/https.

Langages: Perl, Shell, regex.

Langue Anglais lu, parlé, écrit.



Diplômes et formations



2016 Formation d'anglais

2010 Formation Perl (Orsys ref PRL)

2009 Formation vmwar Infra 3.5 installation & configuration (Orsys ref : VM3)

2008 Formation d’anglais

2008 Formation Vmware Administration workstation & serveur (Orsys ref : VIM)

2006 Formation administration et sécurité Red-Hat linux (RH-253)

2005 Formation administrateur sécurité sous Solaris (SC-300)

2004 Formations cycle 1 et 2 administrateur Solaris 9 (SA-239 et SA-299)

2002 Formation Administration Avancé Netware 5.1

2001 BTS Informatique (Spécialité administrateur de réseau)



Mes compétences :

ASA

Checkpoint

Proxy

Snort

Solaris

Squid