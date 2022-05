Romain LABROCHE

Ingénieur spécialisé dans le génie industriel, avec une forte attirance pour les missions de terrain, j'ai développé mes compétences sur l'ensemble du cycle de développement de produits. J'ai notamment eu l'occasion de travailler en bureau d'études sur la définition de processus de conception, de la création de maquettes numériques au développement de méthodologies de simulation. Les différents travaux que j'ai réalisé en laboratoire m'ont apporté les compétences en pilotage et en conduite d'essais pour la qualification et l'homologation de produits aéronautiques et automobiles. J'ai enfin pu appliquer l'ensemble de ces savoir faire afin de mener à bien le développement de produits dans la sécurité automobile.

Des rôles de référent technique pour les chefs de projets m'ont été confiés, afin d'être le garant de la bonne performance des produits sur lesquels j'ai pu travailler.

Je cherche désormais à m'épanouir professionnellement dans des activités de développement de produits et de gestion de projets.



Mes compétences :

Engineering

Project Management

Mechanical Engineering

Product Development

Essais

Planification d'essais