Romain LACOMBE

5 ans d'expérience dans l'industrie du packaging de luxe.

Après 3 ans en France et en Suisse en tant que responsable grands comptes, l'opportunité de développer la filiale US pour Parcome c'est présenté.

Opérationnelle depuis début 2014, Parcome New York compte aujourd'hui de nombreuses marques renommées dans l'industrie du luxe reparties dans plusieurs secteurs activités (cosmétique, joaillerie, prêt à porter, art de la table, vins et spiritueux).

Le groupe Parcome est composé de plusieurs pôles: Paris, Hong Kong, New York et Dongguan où l'usine de production est située.





Mes compétences :

Commerce international

Import

Relationnel

Dynamisme

Adaptabilité

Autonomie