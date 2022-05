Romain LACOUTURE

Fort et fier de mon parcours commercial en France et à l'étranger durant mes études de commerce International, j'ai souhaité ensuite créer une société qui m'a permis de mettre à profit l'ensemble de mes compétences.

Gérant d'un magasin de prêt à porter pendant 2 ans, je souhaite aujourd'hui proposer mon profil et mon expérience à une entreprise qui accepterait de m'intégrer dans son service commercial, marketing ou achat.

Sociable, dynamique et organisé, je suis disponible et détendeur du permis B.



Mes compétences :

BTS Commerce International

Commerce international

Communication

International

International Marketing

Marketing

Prospection

Prospection vente

Vente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet