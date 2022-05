Romain LACROIX

De formation juridique, j'ai souhaité compléter ces connaissances par des compétences dans les domaines de la finance et de la gestion.

De plus, je pense que le patrimoine est le fruit d'un long travail et souvent s'inscrit dans une logique de transmission et de protection des proches.

C'est pourquoi il mérite d'être protégé, et c'est pourquoi j'ai choisi d'en faire mon métier.

Mettre mes compétences au service des clients et les accompagner dans leurs stratégies patrimoniales.



Mes compétences :

gestion de patrimoine

Juridique