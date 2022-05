Romain LACROIX

Diplômé d'un Master Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication, spécialité professionnelle Image/Intelligence artificielle.



Depuis près de 7 ans, je travaille dans le domaine des Technologies de l'information au sein d'une société de services pour un grand groupe bancaire.



Responsable de deux pôles d'applications sur les crédits depuis 3 ans, j'encadre une équipe et participe avec elle à la maintenance de niveau 3 (résolution d'incident et évolutions du patrimoine).

Au préalable, plusieurs missions m'ont été confiées, mêlant développements, conceptions et pilotage pour ce même client, aussi bien sur des technologies Mainframe que Java.



Mes compétences :

Mainframe

TMA

Pilotage d'équipe

Java EE

Management