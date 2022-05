Romain LAGARDE

Doté d'un execellent relationnel, j'ai un sens du service client développé et j'apprécie le travail d'équipe.



Rigoureux je sais organiser mon activité de façon autonome, c'est pourquoi je me considère aujourd'hui comme un véritable homme de terrain.



Tenace et autodidacte, je suis au fait des nouvelles avancées technologiques dans les domaines des infrastructures Réseaux/Télécom ce qui fait de moi une personne alliant la technique et le commercial, une réelle polyvalence, une double compétence, permettant de me caractérisé comme une pièce maîtresse pour répondre aux besoins d'une entreprise.



Mes compétences :

Télécoms

Administration réseaux

Téléprospection

Marketing relationnel

Négocatiation commercial

Gestion de projet technique

Communication

Génie civil

Gestion de projet

Chargé d'affaires

Dynamique

Pugnacité

technico-commercial

télécommunications

réseaux

Conduite de chantier