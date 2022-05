Développeur JavaScript principalement, je suis interessé par les problématiques de type Cloud et application web de type SPA. Je suis intéressé actuellement par les environnements Node.js/ IOjs, AngularJS, MongoDB et souhaiterai en faire mes domaines d'expertises.



Mes compétences :

JAVA

Javascript

Photoshop

Mongodb

HTML

JQuery

AngularJS

CSS

SQL

PHP

Illustrator

OSX

Nodejs

.Net

Twitter Bootstrap

C++

UX

LESS

Git