Thomas DHALLENNE

Jetez un oeil sur mon portfolio en ligne !

https://www.behance.net/thomasdhallenne



Ayant été en poste chez Lise Charmel Lingerie jusqu'à mi-septembre, je suis présentement au Québec depuis début octobre pour y travailler.

Je cherche principalement un poste d'infographiste ou de photographe, mais reste également ouvert à toutes autres opportunités.



Les différents postes que j'ai pu occuper m’ont permis d’affirmer mes goûts pour le monde du design et de la photographie, mais aussi du travail d’équipe et de la communication en général.



Organisé, proactif et multitâche, je saurai m’intégrer au sein de toute organisation, en agence ou en entreprise.



Compétences :

Réalisation de tous supports de communication (catalogues, dépliants, chevalets, posters, etc.), réactivité, dynamisme et capacité à travailler sous pression.



Mes compétences :

Photographie

Indesign CS5

Illustrator

Photoshop CS5

HTML

CSS