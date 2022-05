Romain LANÇON

Digne de confiance, ouvert d’esprit, observateur et discipliné.

Je suis diplômé Bac+2 en Commerce, et j'ai une expérience de 6 ans dans la grande distribution.

Cette expérience est assez variée puisque j'ai parcouru plusieurs métiers (hôte de caisse, ELS) mais j'ai principalement occupé le poste de chef de rayon.

Je sais gérer, former et recruter une équipe de collaborateurs, respecter des objectifs de chiffres d’affaires et de marges, passer des commandes en centrale d'achat et en direct (fournisseur), anticiper les ruptures de stocks, gérer une gamme de produits et veiller à la cohérence de son implantation, et enfin aiguiller le client et répondre à ses attentes.

Par le biais de ma formation en école de commerce, j’ai acquis des bases solides dans de nombreux domaines que ce soit en marketing ou bien en merchandising.

De plus, ma curiosité et mon esprit d’équipe font que j’aime partager mes connaissances et apprendre de l’expérience des autres.

J'aime le travail en équipe, mais je sais également travailler en autonomie.

Je porte un grand intérêt au sport, je pratique le roller en compétition.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Adobe Photoshop