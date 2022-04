Antoine LANÇON

Bienvenue sur mon profil !



Diplômé d’un Master 2 Marketing B2C de l’IPAG Paris, je suis pugnace, autonome, rigoureux et créatif.

J’ai choisi de m’orienter vers le métier de la Communication Marketing pour mon goût d’inventer de nouvelles façons de communiquer, mon appétence pour l’écriture.



La Communication est un domaine qui demande de se renouveler sans cesse et faire place à l’imagination.

Trouver de nouvelles façons de consommer, intégrer l’émotion dans le quotidien d'un client en réponse à son besoin ... tel est mon objectif.



J'ai une réelle connaissance du client en étant à son contact par mon expérience en Vente.

Je vous invite à découvrir mon mémoire aux éditions universitaires européenne maintenant disponible : http://bit.ly/2jVcgVn



Je suis à l’écoute d’opportunités pour décrocher un CDI en Agence, dans le domaine de la Communication, Publicité.



Mes compétences :

Vente

Prezi

Pack Office

Scoop it

Sphinx

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5

Merchandising

WordPress

Telethons

Adobe Photoshop