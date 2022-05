Romain LANIEPCE

English:



I am seeking for a position in the area of insurance life or non-life in connection with my studies as underwriter, claims adjuster, marketing manager, project manager.



I consider myself as dynamic and motivated personality with strong analytical skills and ready to accept challenges.



I'm also fluent in French, English and Spanish.



I had the chance to perform my studies on a work and study program for an insurance company. In response to the growing need of these kind of companies to surround himself with staff trained and competent.



I could gladly provide you my detailed resume and my CV at your request.



Please do not hesitate to contact me in case you have any questions/require more detailed information.



Français:



Je recherche un poste dans le domaine de l'assurance vie ou non-vie dans le cadre de mes études comme souscripteur, gestionnaire de sinistre, directeur marketing, chef de projet.



Je suis motivé et dynamique, avec des compétences analytiques et de synthèse solide, je parle aussi trois langues (anglais, français et espagnol).



J'ai eu la chance d'effectuer mes études en alternance pour une compagnie d'assurance. En réponse au besoin croissant de ces compagnies de s'entourer de collaborateurs formés et compétents.



C'est avec plaisir que je vous fournirez mon CV détaillé ainsi que mes références.



Je reste à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.



Mes compétences :

Management

Assurance

Gestion de projet

Responsabilité civile

Courtage

Transport maritime

Mathématiques

Banque

Conseil et vente