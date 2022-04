Yanick HACHE

IT manager dans une Banque-Assurance Internationale.



Evoluant dans un monde technique Oracle

via des applis Métiers Spécifiques (Windows,Extranets,Intranets) ,

des progiciels comme SAGE1000, SAGE CRM , SAP PCM , NOTILUS , dynamics Nav.

et des EDIs normalisés.



Toujours à la recherche de la "juste" réponse informatique

tant pour toutes les Equipes impliquées

que pour le respect des objectifs définis.



Mes compétences :

Direction de projets

Finance

Microsoft CRM

Microsoft Dynamics

Microsoft Navision

Notilus

Oracle

PCM

Sage

Sage CRM

SAP

SAP PCM