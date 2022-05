Romain LAPEYRE

Après deux ans de prépa économique voie scientifiques à Stanislas, j'intègre HEC en 2011.



Dès ma première année, je pars en Chine à Shanghai étudier le management dans le cadre d'un échange avec l'université de Fudan, pour un semestre.



Je suis actuellement en deuxième année à HEC, où je suis trésorier de l'association HEC débats, qui organise des conférences sur le campus, et me passionne pour les nouvelles technologies et la politique.



Mes compétences :

Internet