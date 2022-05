Individu freelance allant vers mes 32 années, en proie à une sensibilité débordante, cultivant brins de romantisme, m’offrant au plaisir gothique du jus de tomates au coeur de la nuit; j’embrasse la douceur et la dextérité du mulot, la ténacité de l’infiniment petit, la flexibilité du kangourou, et vénère la fidélité d’une saucisse knacki.



Pour vous à la pointe de mon stylet je puis mettre en scène idées, concepts, formes, arcs-en-ciel comme ballets d’huîtres. J’en passe.



« Bref », je suis DA illustrateur et si le coeur vous en dit on pourrait peut-être allier nos forces dans cette sempiternelle quête de l’ « awesomeness ».



contact :

romain.lapie@gmail.com

rlapiejob@gmail.com

07 88 09 96 98



Mes compétences :

Identité visuelle

Illustrator

Graphiste

Affichage communication

Logotype et ses déclinaisons

In design

Illustrateur

After effects

Photoshop

Motion designer

Graphiste freelance

Typographie

Storyboarding

Dessinateur

Mise en page

Branding & identities

Direction artistique