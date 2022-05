Romain LAZARO

Depuis une quinzaine d'années j'interviens auprès de plusieurs hôpitaux et associations pour apporter une écoute active et un soutien psychologique.



Passionné par les sciences du comportement et de la relation d'aide, j'ai suivi dans un premier temps un cursus universitaire à la faculté de médecine de Marseille.

Dans un second temps, j'ai intégré plusieurs écoles pour être formé au thérapies brèves et au coaching



Mes compétences :

Thérapie Brève

Hypnothérapie

Thérapie systémique

Psychologie

Coaching

Thérapie individuelle

Education

Programmation neuro-linguistique

Hypnose

Enseignant hypnose