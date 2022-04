Cyrille CARRARD

Ancien Cadre commercial dans l'Industrie, ou j'ai exercé des fonctions managériales dans des domaines commerciaux et marketing, j'ai décidé de me reconvertir dans le milieu de la santé, en devenant kinésitherapeute.

J'ai donc repris mes études à 37 ans, avec 2 enfants,pour passer le concours de médecine (PACES), porte d'entrée de l' Ecole de Kinésitherapie, et suis donc maintenant dans mon parcours de formation professionnelle.



Ayant découvert un certain nombre d'outils de gestion du stress (grace à un kiné), pendant mon année de médecine, outils qui m'ont permis de retrouver une serenité et de réussir à obtenir un très bon classement dès ma première année de médecine, j'ai décidé de developper ces technique, d'y apporter progressivemet des techniques de kiné, pour en faire partager d'anciens camarades du monde de l'entreprise. Et ça marche !





Après un parcours commercial et marketing en B to C (Carrefour, l'Oréal et Peugeot-Citroën entre 2000 et 2007), j avais intégré le secteur industriel en 2007, par un poste de responsable des ventes chez Air Liquide.



Juriste de formation (Maîtrise de droit), mes études commerciales (EM Lyon) m'ont permis un parcours riche d'experiences, et apportent à ma rigueur et mon esprit cartésien un pragmatisme nécessaire à mon métier, au quotidien.

Je vois dans mon projet actuel une excellente façon d'apporter aux managers à responsabilités un soutien sur leur gestion du stress, qui m'aurait été très précieux à mon époque.



