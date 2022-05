Romain LE BRAS

Etudiant à SUPINFO en quatrième année sur le campus de Troyes (10), je pense actuellement m'orienter vers une carrière de chef de projet.

Motivé et dynamique, je souhaiterais trouver un stage à temps partiel qui me permettrait d’acquérir les connaissances de professionnels reconnus et d'effectuer des missions approfondies au sein de votre entreprise.





Mes compétences :

C++

C

UML

Visual Basic

HTML

CSS

Java

JavaScript

PHP

Microsoft Windows

Virtualisation

Microsoft Windows Server

Réseau

GNU/Linux

C#

Microsoft .NET

SQL base de données

Gestion

Management

Sciences humaines

Droit

LISP

JQuery

Intelligence artificielle

Python

Java EE

Node.js

ASP.NET

MongoDB

Windows PowerShell

Android SDK

C/COCOA

Oracle Database

Administration de bases de données

Cisco