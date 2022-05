Thi Phuong Chi HO

Diplômée à l'INSA Centre Val de Loire (Parcours SA3I - Systèmes Automatisés, Informatique Industrielle et Instrumentation) et à l'Université d'Orléans (Master MARS - Mécatronique, Automatique, Robotique et Signal), je suis actuellement ingénieure applications à Fuji Electric France (63).



Mes compétences :

PL7Pro

Simulink

MATLAB

PHP

CSS 3

HTML 5

C++

Visual Basic for Applications

Microsoft Office

Automates programmables

Microcontroleur

Labview

SysML

CoDeSys

MySQL

Microsoft Excel

Transistors

Microsoft C-SHARP

