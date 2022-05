Nom : M'HALLI

Prénom : ALI

Date et lieu de naissance : 20/01/1977

Tél Mobile : 20877348

E-mail : didon123@gmail.com;mhalli.iram@yahoo.fr

Divers : Permis de conduit



Mes compétences :

Siemens Hardware; électronique : réparation et ma

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft DOS

C++

C Programming Language

Autocad

Assembler