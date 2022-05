Romain LE CORNEC

Ingénieur Matériaux de Polytech Lille.



Un semestre à l'Ecole Technique Supérieure d'Ingénierie Industrielle au sein de l'Université Polytechnique de Madrid.



3 stages dans le cadre de mes études d'ingénieur Matériaux :

- le premier comme ouvrier dans une usine du groupe Plastic Omnium, dans l'industrie automobile,

- le second comme assistant ingénieur corrosion chez le constructeur automobile Renault,

- le dernier en tant qu'ingenieur matériaux métalliques et procédés chez Aircelle, société du groupe Safran.



1 an comme consultant pour la société Alten, en mission chez l'équipementier automobile Valeo en tant qu'Ingénieur Projet pour le développement et l'amélioration produit, sur les gammes d'alternateurs.



Dans le but de compléter et d'étoffer mes compétences techniques d'ingénieur, je reprend aujourd'hui mes études au sein de l'école MBA-Pôle Paris Alternance, en MBA spécialisé en Commerce International. Ainsi, j'occupe actuellement le poste d'Ingénieur Support Commercial Europe au sein de la société Messier-Buggati-Dowty, entité du groupe Safran, en alternance avec ma formation académique.



Mes compétences :

Métallurgie

Gestion de projet

Science des matériaux

Polymères

Pilotage d'activité

Caractérisation des matériaux

Corrosion

Ingénierie

Titanium