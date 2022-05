Romain LE COZANNET

Expérience dans le développement de protocoles d'études, incluant la mise en place de protocoles expérimentaux, l'analyse statistique, l'interprétation et la présentation des résultats afin de dé répondre à des hypothèses scientifiques majeures.



Expertise dans les déficits cognitifs et les troubles comportementaux liés aux maladies du système nerveux central: Alzheimer, Parkinson, schizophrénie et addiction.



Expertise dans les études comportementales chez l'animal, connaissance en biologie moléculaire et psychopharmacologie permettant une bonne compréhension de la physiopathologies des maladies du système nerveux central.



Expérience dans la gestion d'équipe et dans les prises de décisions à court et long terme sur un projet scientifique.