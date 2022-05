Romain LE DU

Passionné par la pédagogie depuis mes premières expériences de moniteur de voile à 16 ans, je n’ai cessé depuis, de travailler auprès des jeunes en parallèle de mes études d’ingénieur. J’ai ainsi eu la chance de concilier un parcours académique exigeant avec des expériences éducatives variées.



Mes diverses expériences en entreprise, en association, dans le milieu de l'éducation, m'ont finalement permis de prendre conscience de ma vocation et m'ont poussé à faire le pas.

J'ai ainsi décidé de me consacrer pleinement à l'éducation en m'engageant dans l'enseignement et la formation.



Ce métier me permet aujourd'hui d'allier mon goût prononcé pour les sciences et techniques à ma passion pour la pédagogie. J'ai à présent l'opportunité de mettre en pratique au quotidien une philosophie de l'éducation mûrie durant plusieurs années. L'innovation, la diversification, l'ouverture sur le monde, guident chaque jour ma pratique et me poussent à toujours plus expérimenter.



Mes compétences :

Ingénierie

Communication

Leadership

Mécanique

Gestion de projet

Pédagogie

Gestion