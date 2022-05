Romain LE FEUVRE

PMO au sein du groupe TATA Consultancy Services, j’ai développé des bases solides dans la gestion et l’audit de projets bancaires et autres. La diversité de mes expériences m’a permis de maîtriser et d’expérimenter un large panel d’outils et de méthodes d’amélioration continue. Ma connaissance du travail dans un environnement multiculturel et ma maîtrise de l’anglais peuvent être des atouts importants.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing direct

Marketing relationnel

Marketing opérationnel

Marketing expérentiel

Lean management

Marketing

Gestion de la relation client

Audit

Customer Relationship Management

eCommerce

Business Objects