Marie LE FEUVRE

Diplômée ingénieur agroalimentaire Oniris (Nantes), j’ai bénéficié d’une solide formation en procédés, en génie alimentaire et en qualité.

J’ai suivi une spécialisation sur les fonctions industrielles en agroalimentaire. J’ai ainsi obtenu une formation poussée sur les procédés alimentaires, l’outil de production, le pilotage d’une production, les techniques d’amélioration continue…



Passionnée par les métiers de la production, je bénéficie de 2 ans d’expérience dans ce domaine. Tout d’abord en tant qu’opératrice, j’ai découvert le secteur industriel. Puis en tant qu’Ingénieur Production, j’ai géré un projet de performance industrielle. Confrontée à une problématique industrielle, j’étais au quotidien sur le terrain, en relation avec les opérateurs, les chefs d’équipes et les services annexes. J’ai ainsi pu développer davantage mes capacités relationnelles, mon approche sur le terrain, le fonctionnement d’un atelier de production…



C'est ensuite en occupant le poste de responsable d'équipes que j'ai pu manager directement plusieurs équipes de fabrication et conditionnement de 20 à 50 personnes au total.



C’est donc vers les fonctions industrielles que je construis mon projet ; je me dirige d'avantage vers des postes d'adjoint de responsable d'atelier, d’ingénieur production ou amélioration continue.



Contactez-moi pour discuter sur ce type de poste ou obtenir plus de précisions !





Mes compétences :

Contrôle de gestion et Management

Perte matière

Amélioration de la productivité

Indicateur de performance

Amélioration continue

Management opérationnel

Gestion de la production

Management transversal