Romain LE JEHAN

Bonjour,



Je suis aujourd'hui commercial terrain, avec une réelle appétence pour la prospection, la gestion d'un portefeuille client. J'´ai prospecté via de différentes méthodes et j'ai pu faire mes preuve grâce à mon travail, mon envie et mon implication dans les projets d'entreprises. J'aime que mon travail personnel et que mon implication soit récompensée.



J'ai un réel goût pour la vente, la découverte de la clientèle professionnelle comme la clientèle particulier de manière à dénicher le besoin chez le client et créer celui-ci si possible. Ce que j'ai pu appliquer dans différents postes commerciaux, au sein de Décathlon, et de la Banque Populaire de l'Ouest actuellement.



Je cherche à évoluer sur un poste de commercial très dynamique, en mouvement.

Fort de ma formation bancaire très rigoureuse en techniques et différentes approches commerciales, je souhaiterais l'appliquer dans un poste de commercial pour une entreprise traitant tant avec des particuliers que des professionnels.



Très sportif (sports-co et individuels), passionné d'automobile, très dynamique, ayant le contact facile et réellement mobile, je ne demande qu'à vous contacter.



Mes compétences :

IMovie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Ecoute

Prospection commerciale

Mobilité

Dynamisme

oser

Sens du contact