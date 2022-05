Je m'appelle Romain Le Mercier, ancien étudiant en LP ATC MIW à Gap (05) je suis actuellement cogérant de Prisma-Web depuis avril 2011 et cogérant de E-Good depuis octobre 2011.



Passionné d'informatique et principalement de programmation web j'ai appris le PHP en autodidacte dès le lycée. J'ai ensuite pu parfaire mes connaissances pendant mes études et stages.



Mes compétences :

Webmaster

Javascript

Google

W3c

Xhtml

PHP5

POO

Netbeans

Jquery

Site internet

PHP

Internet

Référencement

Prestashop