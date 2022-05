Romain LE MERLUS

Diplômé d’EPITECH en 2005, j’ai débuté ma carrière chez Localeo où j’assurais des missions de développement de logiciels à base de technologies Web.



Très intéressé par la communauté Open Source, je me suis impliqué dans le co-développement du logiciel Centreon assez tôt. Fort d’une expérience significative au sein de structures à tailles humaines, j’ai décidé de fonder Merethis en 2005 avec mon associé Julien Mathis. Nous avons renommé notre compagnie CENTREON en 2015.



Mon enthousiasme en tant que dirigeant d’une équipe dynamique et motivée a permis la croissance de CENTREON depuis maintenant 10 ans.



Au quotidien, nous nous efforçons de créer une relation de confiance, gagnant-gagnant, avec tous nos clients et partenaires afin qu’ils puissent dire “CENTREON a écouté nos besoins et a contribué à démontrer la valeur de l’IT pour notre entreprise.”



Mes compétences :

Business development

Conseil

Vente

Logiciel libre

Monitoring

Nagios

Informatique

Supervision

Management

Centreon