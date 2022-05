Romain LEBOUC

Assistant Amélioration Continue en alternance de 2016 à 2017 pour l'obtention d'un Mastère Spécialisé Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle au CESI, je complète mon profil d'ingénieur QHSE de l'école ESAIP Angers du groupe La Salle avec une dimension Lean (Manufacturing, Office et Management).



Cette double vision me permet d'apporter un regard pertinent sur les problématiques liées à la production et d'aborder avec assurance les enjeux de la gestion de production. Ces deux angles de travail m'encouragent à tirer toujours vers le haut la performance globale de l'entreprise.



J'aime le côté relationnel de ces métiers et la transversalité des tâches qui me sont attribuées. Homme de rigueur, je sais être pragmatique et mener à bien les projets qui me sont confiés.



Mon objectif est d'aider les entreprises à devenir de plus en plus compétitives en améliorant la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs, la productivité, la qualité des produits tout en limitant les pertes de temps et d'argent.



Mes compétences :

Gestion de projet

Prévention des risques

Ergonomie

Analyse environnementale

Traitement des eaux

OpenOffice

Sécurité au travail

Communication

Traduction allemand français

Traduction anglais français

Microsoft Office

Évaluation des risques professionnels

Management

Gestion de crise

Transport matières dangereuses